Son Dakika Haberleri: Kilis'te judo turnuvasında Türk ve Suriyeli 400 sporcu buluştu
Son Dakika Güncel Haber

Kilis'te judo turnuvasında Türk ve Suriyeli 400 sporcu buluştu

55 dakika önce

Kilis'te judo turnuvasında Türk ve Suriyeli 400 sporcu buluştuKilis'te, UNİCEF tarafından finanse edilen proje kapsamında 20 ilden 400 Türk ve Suriyeli sporcunun katıldığı Judo turnuvası başladı.

Kilis'te judo turnuvasında Türk ve Suriyeli 400 sporcu buluştu
Kilis'te, UNİCEF tarafından finanse edilen proje kapsamında 20 ilden 400 Türk ve Suriyeli sporcunun katıldığı Judo turnuvası başladı.
7 Aralık Beşevler Kapalı Spor Salonu'nda, Kilis Belediyesi tarafından koordine edilen 'Her Çocuk İçin Sosyal Uyum' projesi kapsamında düzenlenen judo turnuvası başladı. Turnuvaya 20 ilden 400 Türk ve Suriyeli sporcu katıldı. Türkiye Judo Federasyonu Teknik Kurulu Başkanı Deniz Şilli, Kilis Belediyesi ve UNICEF işbirliğinde dünyada eşi benzeri görülmeyen bir organizasyon düzenlediklerini ifade ederek, 'Organizasyona 20 ilden 400 sporcunun katılımıyla gerçekleştiriliyor. Bu organizasyonun bir özelliği var. Kilis'te judo branşıyla spor yapmaya çalışan Suriyeli çocukların bu organizasyonda kendini göstermesi. Toplumla kaynaşması, diğer şartlarda diğer çocuklar ile birlikte anlaşmaları böyle bir organizasyon düzenlendi. Bu organizasyona Olimpiyat ve dünya şampiyonu Fransız judocu Teddy Riner'de yarın katılacakö dedi.
İki gün sürecek turnuvanın sonunda dereceye girenlere madalyaları yarın Dünya Judo Şampiyonu Fransız judocu Teddy Riner'in katılacağı törenle verilecek.
Kilis'te judo turnuvasında Türk ve Suriyeli 400 sporcu buluştu
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 01:23 Kaynak: DHA
Kilis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kıbrıs'ta tartışma yaratan yemeğin fotoğrafı yayımlandı! CNN Türk spikeri Büşra Sanay, geçirdiği kaza sonucu tanınmaz hale geldi İran, vurduğu ABD İHA'sının enkazına ait fotoğrafları yayınladı THY'den 23 Haziran açıklaması: İptal haberleri doğru değil

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 14:18:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kilis'te judo turnuvasında Türk ve Suriyeli 400 sporcu buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]