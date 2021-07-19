Kilis'te kablo hırsızlığı yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri ( JASAT ) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Duruca ve Çakallıpınar köylerinde Türk Telekom 'a ait 500 metre kablonun çalınması üzerine çalışma başlattı.

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