Kilis'te kablo hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kilis'te kablo hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı

Kilis'te kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kilis'te kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ile Polateli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güvenli ve Yeniyapan köylerinde 4 vatandaşa ait elektrik panolarına zarar verilmesi ve kabloların çalınması üzerine çalışma başlattı. Ekipler belirledikleri O.K. ve V.H'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son Dakika

Ayrılma kararını kabul edemeyen eş şiddete başvurdu! Önce elektrik süpürgesiyle dövdü sonra tatile götürdü

Hakkı Bulut'un Haberler.com'a anlattıklarının ardından Reynmen'den beklenen cevap geldi

Son dakika! Memur-Sen kamu görevlileri için 600 TL seyyanen zam, 2022 için yüzde 21, 2023 için ise yüzde 17 zam talep etti

İYİ Partili Sarıtaşlı'dan, Ömer Halisdemir için kullandığı çirkin sözlere skandal savunma: Kim olduğunu bilmiyordum, pişmanım

Aslan taraftarının çok istediği Morutan, daha gelmeden gönülleri fethetti

Hande Erçel'in bikinili pozuna sevgilisi Kerem Bürsin'den ilginç yorum: Kim çekmiş

Alman futbolcu Max Kruse'nin Kürtçe evlilik teklifi ettiği Dilara Mardine'nin pozları olay oldu

13 yaşındaki kız, tesadüfen bulduğu cipsten 125 bin lira kazandı