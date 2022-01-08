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Kilis'te kablo hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kilis'te kablo hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı

08.01.2022 16:45
Kilis'te kablo hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı

Kilis'te kablo çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kilis'te kablo çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, son dönemde artan kablo hırsızlarına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, merkeze bağlı Akçabağlar köyü civarında şüpheli M.Ö ve M.Ü. çaldıkları kabloları yakmaya çalışırken yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından M.Ö ve M.Ü. adliyeye sevk edildi.

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İl Jandarma Komutanlığı, Araştırma, Jandarma, Kilis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kilis'te kablo hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kilis'te kablo hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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