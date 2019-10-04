Son Dakika Haberleri: Kilis'te kaçak elektrik malzemesi ele geçirildi
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Kilis'te kaçak elektrik malzemesi ele geçirildi

1 saat önce

KİLİS'te, jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu kamyonette, yaklaşık 105 bin lira değerinde kaçak elektrik malzemesi ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Kilis'te kaçak elektrik malzemesi ele geçirildi, System.String[]

KİLİS'te, jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu kamyonette, yaklaşık 105 bin lira değerinde kaçak elektrik malzemesi ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Küplüce köyü yakınlarında oluşturduğu uygulama noktasında şüphe üzerine H.B.'nin kullandığı kamyoneti durdurdu. Kamyonetin kasasında arama yapan ekipler, piyasa değeri yaklaşık 105 bin lira olan kaçak elektrik malzemesi ele geçirdi. Malzemeye el koyan jandarma, H.B.'yi gözaltına aldı.

Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 01:00 Kaynak: DHA
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