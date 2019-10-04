Son Dakika Haberleri: Kilis'te kaçak elektrik malzemesi ele geçirildi
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Kilis'te kaçak elektrik malzemesi ele geçirildi

1 saat önce

Kilis'te jandarma ekipleri, 105 bin lira değerinde gümrük kaçağı elektrik malzemesi ele geçirdi.

Kilis'te kaçak elektrik malzemesi ele geçirildi, System.String[]

Kilis'te jandarma ekipleri, 105 bin lira değerinde gümrük kaçağı elektrik malzemesi ele geçirdi.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis- Gaziantep Karayolu Küplüce mevkiinde H.B. isimli şahsın kullandığı kamyoneti durdurdu. Kamyonette yapılan aramada 105 bin TL değerinde gümrük kaçağı elektrik malzemeleri ele geçirildi. Kaçakçılık olayıyla ilgili Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma sürdürülüyor. - KİLİS

Gaziantep, Jandarma, Kilis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 04:11 Kaynak: İHA
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