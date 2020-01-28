Kilis'te kaçak göçmenler yakalandı - Son Dakika

Kilis'te bir minibüste yapılan aramada Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla gelen 10 kişi yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi'nde Suriye uyruklu Z.İ. yönetimindeki minibüsü durdurdu. Minibüste yapılan kontrolde, Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla gelen A.E.M., M.E.İ., M.A.İ., H.E.T., R.E.M., A.E.M., E.E., H.E.M, E.A.İ. ile M.A.İ. yakalandı. Yakalanan 10 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edilirken, minibüs sürücüsü Z.İ. adliyeye sevk edildi. - KİLİS