Kilis'te kaçak göçmenler yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kilis'te kaçak göçmenler yakalandı - Son Dakika

Kilis'te kaçak göçmenler yakalandı

6 saat önce

Kilis'te bir minibüste yapılan aramada Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla gelen 10 kişi yakalandı.

Kilis'te kaçak göçmenler yakalandı, System.String[]

Kilis'te bir minibüste yapılan aramada Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla gelen 10 kişi yakalandı.


İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi'nde Suriye uyruklu Z.İ. yönetimindeki minibüsü durdurdu. Minibüste yapılan kontrolde, Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla gelen A.E.M., M.E.İ., M.A.İ., H.E.T., R.E.M., A.E.M., E.E., H.E.M, E.A.İ. ile M.A.İ. yakalandı. Yakalanan 10 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edilirken, minibüs sürücüsü Z.İ. adliyeye sevk edildi. - KİLİS

Emniyet Müdürlüğü, Türkiye, Suriye, Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:04 Kaynak: İHA
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