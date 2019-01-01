Kilis'te Kaçak İçki Operasyonu

KİLİS'te polisin bir eve düzenlediği operasyonda 180 şişe ve 111 kutu kaçak içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

KİLİS'te polisin bir eve düzenlediği operasyonda 180 şişe ve 111 kutu kaçak içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şörhabil Mahallesi'nde bir evde kaçak içki satıldığın belirledi. Eve operasyon düzenleyen ekipler yapılan aramada 111 kutu ve 180 şişe kaçak içki ele geçirdi. İçkilere el konulurken, gözaltına alınan 1 kişi, emniyete götürüldü.



- Kilis

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Merdiven Altı Kürtaj Muayenehanesine Baskın: 2 Gözaltı

CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, 5 Yıldır Metrobüste Oturamayan Vatandaşın Hayalini Gerçekleştirdi

Son Dakika! Erdoğan, Sülayman Şah Türbesi'nde Görev Yapan Askerlere Seslendi

Bakan Akar Açıkladı: Geçen Sene 2 Bin 398 Terörist Etkisiz Hale Getirildi