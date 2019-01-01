Son Dakika Haberleri: Kilis'te Kaçak İçki Operasyonu

Kilis'te Kaçak İçki Operasyonu

17 dakika önce

KİLİS'te polisin bir eve düzenlediği operasyonda 180 şişe ve 111 kutu kaçak içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Kilis'te Kaçak İçki Operasyonu, System.String[]
KİLİS'te polisin bir eve düzenlediği operasyonda 180 şişe ve 111 kutu kaçak içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şörhabil Mahallesi'nde bir evde kaçak içki satıldığın belirledi. Eve operasyon düzenleyen ekipler yapılan aramada 111 kutu ve 180 şişe kaçak içki ele geçirdi. İçkilere el konulurken, gözaltına alınan 1 kişi, emniyete götürüldü.

- Kilis

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:52 Kaynak: DHA

Kilis, Güncel
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