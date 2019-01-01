Son Dakika Haberleri: Kilis'te Kaçak İçki Operasyonu

Kilis'te Kaçak İçki Operasyonu

1 saat önce

Kilis'te bir evde düzenlenen operasyonda 111 kutu ve 69 şişe kaçak içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Kilis'te Kaçak İçki Operasyonu, System.String[]
Kilis'te bir evde düzenlenen operasyonda 111 kutu ve 69 şişe kaçak içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde bir evde gümrük kaçağı içki bulunduğu bilgisi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Belirtilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada evde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 111 kutu ve 69 şişe kaçak içki ele geçirdi.

Ekipler, olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:13 Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Kilis, Güncel
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