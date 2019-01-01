Kilis'te Kaçak İçki Operasyonu
1 saat önce
Kilis'te bir evde düzenlenen operasyonda 111 kutu ve 69 şişe kaçak içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Kilis
'te bir evde düzenlenen operasyonda 111 kutu ve 69 şişe kaçak içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, kent merkezinde bir evde gümrük kaçağı içki bulunduğu bilgisi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde çalışma başlattı.
Belirtilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada evde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 111 kutu ve 69 şişe kaçak içki ele geçirdi.
Ekipler, olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:13 Kaynak: AA
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