Kilis'te Kaçak Kazı İddiası
1 saat önce
Kilis'te 3 kişi, kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.
Kilis'te 3 kişi, kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Polateli ilçesi Belenözü köyü Ravanda Kalesi mevkisinde park edilen bir otomobille ilgili ihbar üzerine harekete geçti.
Olayla ilgili 3 kişiyi belirleyen ekipler, araçta yaptıkları aramada, 1 dedektör, 1 bronz sikke, kürek ve çekiç ele geçirdi.
Kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla Y.G, M.K. ve B.A, gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:13 Kaynak: AA
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