Kilis'te kaçak kazı yapan 1 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Kilis'te kaçak kazı yapan 1 kişi suçüstü yakalandı

01.04.2022 15:33
Kilis'te kaçak kazı yapan 1 kişi suçüstü yakalandı

Kilis'te jandarma, bir kişiyi kaçak kazı yaptığı esnada Roma dönemine ait mezar steli ile birlikte suçüstü yakaladı.

Kilis'te jandarma, bir kişiyi kaçak kazı yaptığı esnada Roma dönemine ait mezar steli ile birlikte suçüstü yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığına yönelik alınan istihbarı bilgi üzerine Merkez ilçeye bağlı Tamburalı köyünde Ş.C. isimli şahıs tarafından kaçak kazı yaptığı esnada Roma dönemine ait mezar steli ile birlikte suçüstü yakalandı. . Olayla ilgili S.Ç. ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği adli merciler tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - KİLİS

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Kaçak Kazı, Jandarma, Kilis, Roma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kilis'te kaçak kazı yapan 1 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kilis'te kaçak kazı yapan 1 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika
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