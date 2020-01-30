Kilis'te kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kilis'te kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

Kilis'te kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

6 saat önce

Kilis'in Musabeyli ilçesinde kaçak kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı.

Kilis'te kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı, System.String[]

Kilis'in Musabeyli ilçesinde kaçak kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan İl ve İlçe Jandarma komutanlıkları ekipleri, Fericek köyü kırsalına operasyon düzenledi.

Operasyonda, define bulmak için kaçak kazı yapan M.D. ve E.Ö, kullandıkları malzemelerle suçüstü yakalandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Musabeyli, Jandarma, Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:08 Kaynak: AA
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