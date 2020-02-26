Kilis'te kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

Kilis'in Musabeyli ilçesinde 2 şüpheli, kaçak kazı yaparken gözaltına alındı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan İl ve İlçe Jandarma komutanlıkları ekipleri, Topallar köyü kırsalına operasyon düzenledi. Define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan C.A. ve H.P, kullandıkları malzemelerle suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin araçlarında, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bir gümüş sikke ile 41 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.