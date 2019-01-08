Son Dakika Haberleri: Kilis'te Kaçak Kazı Yapan 3 Kişi Gözaltına Alındı

Kilis'te Kaçak Kazı Yapan 3 Kişi Gözaltına Alındı

1 saat önce

KİLİS'in Polateli ilçesinde tarihi Ravanda Kalesi'nde kaçak kazı yapan 3 kişi, jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Kilis'te Kaçak Kazı Yapan 3 Kişi Gözaltına Alındı, System.String[]
KİLİS'in Polateli ilçesinde tarihi Ravanda Kalesi'nde kaçak kazı yapan 3 kişi, jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ravanda Kalesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, kalenin çevresinde yaptığı araştırmada, Y.G., M.K. ve B.A.'yı yanlarındaki metal detektör, kürek, çekiç ve 1 bronz sikke ile yakalandı. Malzemelere el konuldu.

Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi. - Kilis

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:02 Kaynak: DHA

Polateli, Kilis, Güncel
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