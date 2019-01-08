Kilis'te Kaçak Kazı Yapan 3 Kişi Gözaltına Alındı
1 saat önce
KİLİS'in Polateli ilçesinde tarihi Ravanda Kalesi'nde kaçak kazı yapan 3 kişi, jandarmanın operasyonuyla yakalandı.
KİLİS'in Polateli
ilçesinde tarihi Ravanda Kalesi'nde kaçak kazı yapan 3 kişi, jandarmanın operasyonuyla yakalandı.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri Ravanda Kalesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, kalenin çevresinde yaptığı araştırmada, Y.G., M.K. ve B.A.'yı yanlarındaki metal detektör, kürek, çekiç ve 1 bronz sikke ile yakalandı. Malzemelere el konuldu.
Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi. - Kilis
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:02 Kaynak: DHA
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