Kilis'te kaçak keklik avlayanlara 12 bin 640 lira ceza - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kilis'te kaçak keklik avlayanlara 12 bin 640 lira ceza - Son Dakika

Kilis'te kaçak keklik avlayanlara 12 bin 640 lira ceza

7 saat önce

Kilis'in Musabeyli ilçesinde kaçak keklik avlayan 4 kişiye 12 bin 640 lira ceza verildi.

Kilis'te kaçak keklik avlayanlara 12 bin 640 lira ceza, System.String[]

Kilis'in Musabeyli ilçesinde kaçak keklik avlayan 4 kişiye 12 bin 640 lira ceza verildi.

Yastıca köyü kırsalında kaçak avlanma yapıldığı bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köyün çıkışında bir otomobili durdurdu.

Yapılan aramada, kaçak avlandığı belirlenen ve kafeslere konulmuş 7 kınalı keklik ile çeşitli tuzaklama malzemeleri bulundu.

Otomobildeki 4 kişiye toplam 12 bin 640 lira idari para cezası uygulandı.

Keklikler, doğaya salınmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Musabeyli, Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 06:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kilis'te kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi
AK Parti Divriği İlçe Başkanı Yasin Uyanık hayatını kaybetti Siverek'te 6 yıl aradan sonra yağan karı halayla kutladılar Kar tatili haberleri art arda geliyor! 23 ilde eğitime ara verildi

Son Dakika Haberleri
00:25 Ivana Sert sosyal medyada hesapları karıştırdı, kendisi için övgü dolu paylaşımlar yaptı
23:00 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisiyle ilgili, ünlü komedyenin eski eşi Ahu Yağtu'dan yorum geldi
22:08 Gökhan Töre yeni sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı
21:27 Aldatıldığını doğrulayan Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'nun sözleri ortaya çıktı: Defne beni aldattı
20:09 Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 01:38:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kilis'te kaçak keklik avlayanlara 12 bin 640 lira ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]