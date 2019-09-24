Son Dakika Haberleri: Kilis'te kaçak nargile tütünü ele geçirildi
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Kilis'te kaçak nargile tütünü ele geçirildi

1 saat önce

KİLİS'te jandarmanın yol uygulaması sırasında durdurduğu kamyonette yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 55 bin TL olan kaçak nargile tütünü ile tütün sarma makinası ele geçirildi.

Kilis'te kaçak nargile tütünü ele geçirildi, System.String[]
KİLİS'te jandarmanın yol uygulaması sırasında durdurduğu kamyonette yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 55 bin TL olan kaçak nargile tütünü ile tütün sarma makinası ele geçirildi. Kamyonet sürücüsü A.Y. gözaltına alındı.
Merkeze bağlı Güvenli köyü yolu üzerinde uygulama noktası oluşturan jandarma ekipleri, şüpheli gördükleri A.Y. yönetimindeki kamyoneti durdurarak arama yaptı. Ekiplerin aramasında piyasa değeri yaklaşık 55 bin TL olan, kaçak nargile tütünü ile tütün sarma makinası ele geçirildi.
Tütünlere el koyan ekipler sürücü A.Y.'yi gözaltına alarak sorgulamak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürdü.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 03:06 Kaynak: DHA
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