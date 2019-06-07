Kilis'te kaçak sigara operasyonu
1 saat önce
Kilis'te 15 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Kilis
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 03:27 Kaynak: AA
'te 15 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Kocabey Jandarma
Karakol Komutanlığı ekipleri, Çerçili köyü sınır hattında, yasa dışı yollarla ülkeye sokulduğu belirlenen 15 bin paket gümrük kaçağı sigara buldu.
Olayla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi.
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