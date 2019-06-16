Kilis'te kaçak sigara operasyonu
1 saat önce
Kilis'te 210 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Kilis
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 06:22 Kaynak: AA
'te 210 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis-Kocabeyli kara yolundaki uygulama noktasında bir yolcu minibüsünü durdurdu.
Ekipler, yolculardan Suriye
uyruklu M.N.Ş'ye ait çantada yaptığı aramada, 210 paket gümrük kaçağı sigara buldu.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sınır hattında 'canlı bomba' yeleği ve patlayıcı ele geçirildi
THY uçağında korku dolu anlar! Oksijen tüpüyle kokpite saldırdı
Diyarbakır'da askeri personelin kaçırılması olayının şüphelisi yakalandı
Kimliğini unutan ve kaybeden öğrencilerin imdadına polis yetişti