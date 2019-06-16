Son Dakika Haberleri: Kilis'te kaçak sigara operasyonu
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Kilis'te kaçak sigara operasyonu

1 saat önce

Kilis'te 210 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

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Kilis'te 210 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis-Kocabeyli kara yolundaki uygulama noktasında bir yolcu minibüsünü durdurdu.
Ekipler, yolculardan Suriye uyruklu M.N.Ş'ye ait çantada yaptığı aramada, 210 paket gümrük kaçağı sigara buldu.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 06:22 Kaynak: AA
Kilis, Güncel
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