Son Dakika Haberleri: Kilis'te kaçak sigaraya 1 gözaltı
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Kilis'te kaçak sigaraya 1 gözaltı

1 saat önce

KİLİS'te, jandarmanın kaçak sigara satıcılarına yönelik düzenlendiği operasyonda 10 bin 499 paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Kilis'te kaçak sigaraya 1 gözaltı, System.String[]

KİLİS'te, jandarmanın kaçak sigara satıcılarına yönelik düzenlendiği operasyonda 10 bin 499 paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Hisar Köyü'nde kaçak sigara satışı yapıldığı belirlenen bir eve operasyon düzenledi. Ekiplerin evde yaptığı aramada, 7 çuval içinde 10 bin 499 paket kaçak sigara ele geçirildi. Sigaraya el koyan ekipler 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarma, Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:23 Kaynak: DHA
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