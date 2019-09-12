Kilis'te kaçak sigaraya 1 gözaltı
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KİLİS'te, jandarmanın kaçak sigara satıcılarına yönelik düzenlendiği operasyonda 10 bin 499 paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:23 Kaynak: DHA
KİLİS'te, jandarmanın kaçak sigara satıcılarına yönelik düzenlendiği operasyonda 10 bin 499 paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Hisar Köyü'nde kaçak sigara satışı yapıldığı belirlenen bir eve operasyon düzenledi. Ekiplerin evde yaptığı aramada, 7 çuval içinde 10 bin 499 paket kaçak sigara ele geçirildi. Sigaraya el koyan ekipler 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
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