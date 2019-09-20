Kilis'te kaçak tır lastiği ve mazot ele geçirildi

KİLİS'te jandarmanın durdurduğu kamyonda yapılan aramalarda yurda kaçak yollarla sokulduğu ve piyasa değeri 300 bin TL olduğu değerlendirilen, 48 TIR lastiği, 350 litre motorin ile gıda malzemeleri ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Kilis- Hatay karayolunda şüphe üzerine A.Ö.'nün kullandığı kamyonu durdurdu. Ekipler kamyonda yaptığı aramalarda piyasa değeri yaklaşık 300 bin TL olan kaçak 48 TIR lastiği, 350 litre motorin ve muhtelif gıda malzemeleri ele geçirildi.

Malzemelere el koyan ekipler TIR sürücüsünü gözaltına aldı.