Kilis'te kaçakçılık operasyonu
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Kilis'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 48 tır lastiği, 350 litre motorin ve muhtelif gıda malzemeleri ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 04:42 Kaynak: AA
Kilis'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 48 tır lastiği, 350 litre motorin ve muhtelif gıda malzemeleri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kilis- Hatay karayolunda A.Ö. isimli şahsın kullandığı kamyonda yapılan aramada 48 tır lastiği, 350 litre motorin ve muhtelif gıda malzemeleri ele geçirildi.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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