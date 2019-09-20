Son Dakika Haberleri: Kilis'te kaçakçılık operasyonu
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Kilis'te kaçakçılık operasyonu

1 saat önce

Kilis'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 48 tır lastiği, 350 litre motorin ve muhtelif gıda malzemeleri ele geçirildi.

Kilis'te kaçakçılık operasyonu, System.String[]

Kilis'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 48 tır lastiği, 350 litre motorin ve muhtelif gıda malzemeleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kilis- Hatay karayolunda A.Ö. isimli şahsın kullandığı kamyonda yapılan aramada 48 tır lastiği, 350 litre motorin ve muhtelif gıda malzemeleri ele geçirildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 04:42 Kaynak: AA
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