Kilis'te kaçakçılık operasyonu

Kilis'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 48 tır lastiği, 350 litre motorin ve muhtelif gıda malzemeleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kilis- Hatay karayolunda A.Ö. isimli şahsın kullandığı kamyonda yapılan aramada 48 tır lastiği, 350 litre motorin ve muhtelif gıda malzemeleri ele geçirildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.