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Kilis'te kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı

7 saat önce

Kilis'te kaçakçılık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kilis'te kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı, System.String[]

Kilis'te kaçakçılık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Mehmet Sanlı Mahallesi'nde bir iş yerinde arama yaptı.

Aramada, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 264 paket sigara, 238 puro ve 2 kilogram tütün ile bir miktar içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.A. ve M.H.P, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. M.M. ise yaşı küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Başsavcı, Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 05:14 Kaynak: AA
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