Kadın doktora 7 yıldır tacizde bulunduğu öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Kilis Devlet Hastanesinde görevli kadın doktoru 7 yıldır taciz ettiği öne sürülen tutuksuz sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Kilis 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya doktor Hacer D. ile tutuksuz yargılanan Cebrail Can K. katılmadı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile tarafların avukatı salonda hazır bulundu.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında basın mensuplarının alınmadığı duruşma, sanığın tutuksuz yargılanmasının devamına hükmedilerek 13 Eylül'e ertelendi.

Doktor Hacer D'nin avukatı İslim Arğıllı Suvat, duruşma sonunda gazetecilere, sanığın akli melekelerinin yerinde olup olmadığına dair talep ettikleri raporun geldiğini belirterek, "Bu duruşmada İstanbul Adli Tıp Kurumundan gelen rapor söz konusuydu. Gelen rapor sanık Cebrail Can K'nin akli melekelerinin yerinde olduğu, gerçekleştirmiş olduğu eylemlerin anlam ve sonuçlarını idrak edebilecek mental düzeye sahip olduğuna dair rapordu. Mahkeme 13 Eylül'e ertelendi. Bunun dışında herhangi bir gelişme yok." diye konuştu.

Olay

Sanık Cebrail Can K. hakkında, Kilis Devlet Hastanesinde görevli doktor Hacer D'yi 7 yıldır taciz ettiği iddiasıyla "kişisel verileri hukuka aykırı kaydetmek", "tehdit", "cinsel taciz", "hakaret", "şantaj" ve "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçlarından 3 yıldan 20 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.