Son Dakika Haberleri: Kilis'te Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek adına müzik dinletisi
Son Dakika Güncel Kilis'te Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek adına müzik dinletisi - Son Dakika

Kilis'te Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek adına müzik dinletisi

6 saat önce

Kilis'te Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KADAMER) tarafından kadına yönelik şiddete karşı farkındalığı arttırmak için "Hanımeli Müzik Dinletisi" düzenlendi.

Kilis'te Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek adına müzik dinletisi, System.String[]

Kilis'te Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KADAMER) tarafından kadına yönelik şiddete karşı farkındalığı arttırmak için "Hanımeli Müzik Dinletisi" düzenlendi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Mimarlık Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda kadına yönelik şiddetle mücadeleye dikkat çekildi.

KADAMER Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Meral Kuzgun, kadına yönelik şiddetle mücadeleye dikkat çekmek adına böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirtti.

İnsanların duygularını en doğru şekilde sevgi diliyle, barışla, huzurla acılarını bile en doğru şekilde ifade ettikleri mecranın sanat olduğuna değinen Kuzgun, amaçlarının kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak olduğuna dikkat çekti.

Program, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Ruhat Yaşar tarafından Dr. Öğretim Üyesi Gülsüm Tarçın ve Öğretim Görevlisi Ali Gündeşli'ye plaket takdim edilmesiyle sona erdi.

Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 04:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sokak ortasında cani adam, çocuğunun yanında eşini tekme tokat dövdü
İnternet satışıyla başlayan genç kadın, milyonluk şirket kurdu Japonya'da bir mağaza regl olan çalışanlarına rozet taktırdı Guido Senia, sevgilisi Şeyma Subaşı'nı öpücüklere boğdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 23:17:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kilis'te Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek adına müzik dinletisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]