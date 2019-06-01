Kilis'te Kadir Gecesi coşkusu
1 saat önce
Kilis'te "Bin aydan daha hayırlı" olduğu belirtilen ve Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olan "Kadir Gecesi"nde camiler dolup taştı.
Kilis
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:07 Kaynak: AA
'te "Bin aydan daha hayırlı" olduğu belirtilen ve Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olan "Kadir Gecesi
"nde camiler dolup taştı.
Bayram nedeniyle ülkesine dönen Suriyeli sayısı 20 bini aştı
Pentagon, Türkiye'nin S-400'ler için ortak çalışma grubu kurulması önerisini reddetti
İftara giden aile kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
KGM'nin işlettiği otoyol ve köprüler 9 gün boyunca ücretsiz olacak