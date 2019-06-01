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Kilis'te Kadir Gecesi coşkusu

1 saat önce

Kilis'te "Bin aydan daha hayırlı" olduğu belirtilen ve Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olan "Kadir Gecesi"nde camiler dolup taştı.

Kilis'te "Bin aydan daha hayırlı" olduğu belirtilen ve Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olan "Kadir Gecesi"nde camiler dolup taştı.
Kilis'te Kadir Gecesi coşkusu
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:07 Kaynak: AA
Kadir Gecesi, Kilis, Güncel
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