Kilis'te Kadir Gecesi idrak edildi - Son Dakika
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Kilis'te Kadir Gecesi idrak edildi

27.04.2022 23:49

Kilis'te Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar, camilere akın etti.

Kilis'te Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar, camilere akın etti.

İl Müftülüğü tarafından kentteki camilerde Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi.

Akşam namazının ardından camileri dolduran vatandaşlar, namaz kılarak dua etti.

Yoğunluk nedeniyle bazı vatandaşlar namazlarını dışarıda kılmak durumunda kaldı.

Hacı Mustafa Cümbüş Camisi'ndeki programa katılan İl Müftüsü Abdurrahman Şahin'in namaz öncesi verdiği vaazla başlayan programda, Kur'an-ı Kerim okundu.

Kilis'te Kadir Gecesi idrak edildi
Kilis'te Kadir Gecesi idrak edildi
Kilis'te Kadir Gecesi idrak edildi
Kilis'te Kadir Gecesi idrak edildi

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Kadir Gecesi, Namaz, Kilis, dua, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kilis'te Kadir Gecesi idrak edildi - Son Dakika


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