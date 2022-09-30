Kilis'te kağıt toplayıcısına çarpan ehliyetsiz sürücüsü tutuklandı - Son Dakika
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Kilis'te kağıt toplayıcısına çarpan ehliyetsiz sürücüsü tutuklandı

30.09.2022 17:36
Kilis'te kağıt toplayıcısına çarpan ehliyetsiz sürücüsü tutuklandı

Kilis'te kağıt toplayıcısına çarparak ölümüne neden olan otomobilin ehliyetsiz sürücüsü tutuklandı.

Kilis'te kağıt toplayıcısına çarparak ölümüne neden olan otomobilin ehliyetsiz sürücüsü tutuklandı.

Nedim Ökmen Mahallesi Ali Metin Dirimtekin Caddesi'nde otomobilin "çekçek" diye tabir edilen el arabasıyla yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu A.B'ye (41) çarpmasıyla ilgili gözaltına alınan ehliyetsiz sürücünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü H.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Nedim Ökmen Mahallesi Ali Metin Dirimtekin Caddesi'nde dün H.S. (17) yönetimindeki 79 AAR 205 plakalı otomobil, "çekçek" diye tabir edilen el arabasıyla yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu A.B'ye (41) çarpmıştı. Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan A.B. müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti. Sürücü H.S. ise gözaltına alınmıştı.

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Kaynak: AA

Ali Metin, Suriye, Kilis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kilis'te kağıt toplayıcısına çarpan ehliyetsiz sürücüsü tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kilis'te kağıt toplayıcısına çarpan ehliyetsiz sürücüsü tutuklandı - Son Dakika
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