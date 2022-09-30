Nedim Ökmen Mahallesi Ali Metin Dirimtekin Caddesi'nde dün H.S. (17) yönetimindeki 79 AAR 205 plakalı otomobil, "çekçek" diye tabir edilen el arabasıyla yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu A.B'ye (41) çarpmıştı. Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan A.B. müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti. Sürücü H.S. ise gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Ali Metin, Suriye, Kilis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kilis'te kağıt toplayıcısına çarpan ehliyetsiz sürücüsü tutuklandı - Son Dakika

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