Kilis'te fabrikada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Kilis'te fabrikada çıkan yangın söndürüldü

13.09.2022 14:08
Kilis'te fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Kilis'te kahve ve baharat üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

Kilis'te kahve ve baharat üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

Kilis Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikanın kahve ocağından çıkan kıvılcımlar çatıdaki panelleri tutuşturdu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Fabrika çalışanlarının ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Fabrika sahibi Necmettin Şekeroğlu, gazetecilere, can kaybının olmadığını belirterek, "Kahve ocağımız bugün çalışıyordu. Kahve ocağından çıkan kıvılcımlar çatıdaki panelleri tutuşturmuş. İlk müdahaleyi biz yaptık. Köpüklü müdahale yaptık. Daha sonra OSB'den gelen itfaiye üstten müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü, soğutma çalışmaları yapıldı. Ekiplere teşekkür ediyoruz. Şükür bir can kaybımız yok." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, İtfaiye, Kilis, Güncel, Son Dakika

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