Olayla ilgili çalışma başlatan polis, kamyoneti kundaklayan kişinin M.Ö. olduğunu tespit etti.

Kaynak: AA

Kilis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kilis'te kamyoneti kundakladığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı - Son Dakika

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