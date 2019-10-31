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Kilis'te kan bağışı kampanyası

6 saat önce

AK Parti Kilis İl Başkanlığı tarafından Kızılay Haftası dolayısıyla "Kan Ver Hayat Kurtar" adı altında kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Kilis'te kan bağışı kampanyası, System.String[]

AK Parti Kilis İl Başkanlığı tarafından Kızılay Haftası dolayısıyla "Kan Ver Hayat Kurtar" adı altında kan bağışı kampanyası düzenlendi.

İl Başkanlığı binasında "Kan Ver Hayat Kurtar" temasıyla gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına, AK Parti Kilis İl Başkanı Murat Karataş ve teşkilat üyeleriyle çok sayıda partili katıldı.

AK Parti Kilis İl Başkanı Murat Karataş kan bağışına her zaman ihtiyaç duyulduğuna vurgu yaparak, "Türk Kızılay'ı her zaman darda kalanın yanında olan bir kurumdur. Dünyanın neresinde dara düşmüş, mağdur ve mazlum varsa oraya el uzatan bir kurumdur. Bugün dünyanın neresinde bir acil çağrı duysa elini uzatan Türk Kızılay'ı ülkemizin dünyadaki yüz akıdır." ifadelerini kullandı.

AK Parti, Kızılay, Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 01:56 Kaynak: AA
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