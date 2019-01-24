Kilis'te Kapak Tamiri İçin Baraja Giren Dalgıç Kayboldu
1 saat önce
Kilis'te, kapak tamiri için Afrin Barajı'na giren dalgıç kayboldu.
Kilis
'te, kapak tamiri için Afrin
Barajı'na giren dalgıç kayboldu.
Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş
'ta profesyonel dalgıç olarak görev yapan Mehmet Genç
(54), arızalanan Afrin Barajı'nın kapağının tamiri için daldığı baraj gölünde kayboldu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen Adıyaman Emniyet Müdürlüğü
su altı polisleri, baraj gölünde arama çalışması başlattı.
Havanın kararması nedeniyle ara verilen arama çalışmalarına yarın devam edilecek.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:49 Kaynak: AA
2 Bin 500 Liraya Kitap Satan Yılmaz Özdil'e İlginç Tepki
Akdeniz'de 5,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Antalya Valisi, Hortum Dehşetiyle İlgili Açıklamada Bulundu: 1 Ölü, 11 Yaralımız Var
İzmir'deki Trafik Kazasında Bir Polis Şehit Oldu