Kilis'te karavandan buzdolabının çalınması güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Kilis'te karavandan buzdolabının çalınması güvenlik kamerasında

25.07.2022 14:36
Kilis'te karavandan buzdolabının çalınması güvenlik kamerasında

Kilis'te 2 kişinin karavana dönüştürülen minibüsten buzdolabını çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kilis'te 2 kişinin karavana dönüştürülen minibüsten buzdolabını çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Küçük Sanayi'de karavan üretimi yapılan bir iş yerinin bahçesinde duran ve karavana dönüştürülen minibüsteki mini buzdolabı çalındı.

İş yerini açmak için sabah saatlerinde işe gelen Nurettin Akardoğan, durumu polise bildirdi.

Kamera kayıtlarını izleyen ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, iki kişinin tel örgüden atlayarak girdiği bahçedeki minibüse yanaşmaları, zanlıların yanlarında getirdiği çuvala mini buzdolabını koymaları ve sepetli motosikletle uzaklaşmaları yer aldı.

İş yeri sahibi Akardoğan, gazetecilere, sabah işe geldiğinde karavanın kapısının açık olduğunu, bunun üzerine güvenlik kamerasının kayıtlarını izlediğini, 2 kişinin buzdolabını çaldığını gördüğünü söyledi.

Son zamanlarda sanayide hırsızlık olaylarının arttığını öne süren Akardoğan, geçtiğimiz günlerde yine iş yerinden araç parçalarının çalındığını belirtti.

Yetkililerden çözüm bulunmasını isteyen Akardoğan, çalınan buzdolabının karavan için özel üretildiğini, alacak kişinin de işine yaramayacağını kaydetti.

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Kaynak: AA

Kilis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kilis'te karavandan buzdolabının çalınması güvenlik kamerasında - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kilis'te karavandan buzdolabının çalınması güvenlik kamerasında - Son Dakika
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