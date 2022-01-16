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Kilis'te karbonmonoksit gazından 11 kişi zehirlendi - Son Dakika

Kilis'te karbonmonoksit gazından 11 kişi zehirlendi

16.01.2022 13:18

Kilis'te, gece saatlerinde etkili olan rüzgarlı hava sonra sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen 11 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

Kilis'te, gece saatlerinde etkili olan rüzgarlı hava sonra sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen 11 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Musabeyli ilçesine bağlı Zeytinbağı köyünde aynı aileden kadın ve çocuklarında bulunduğu 7 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Zeytinbağı köyüne gönderilen ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Berat Kurt (8), Hatice Kurt (16), Emine Kurt (74), Zeynep Kurt (22), Murat Kurt (15), Mustafa Kurt (2) ile Halime Kurt (38) tedavi altına alındı. Öte yandan Kilis merkezde Ekrem Çetin Mahallesi'nde aynı aileden S.C, N.B, M.C ve Y.C sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

İki olayda zehirlenen 11 kişi Kilis Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. - KİLİS

Kilis'te karbonmonoksit gazından 11 kişi zehirlendi
Kilis'te karbonmonoksit gazından 11 kişi zehirlendi
Kilis'te karbonmonoksit gazından 11 kişi zehirlendi

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Devlet Hastanesi, Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kilis'te karbonmonoksit gazından 11 kişi zehirlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kilis'te karbonmonoksit gazından 11 kişi zehirlendi - Son Dakika
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