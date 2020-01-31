Kilis'te karbonmonoksit gazından etkilenen 13 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kilis'te karbonmonoksit gazından etkilenen 13 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Kilis'te karbonmonoksit gazından etkilenen 13 kişi hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

Kilis'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 13 kişi, tedavi altına alındı.

Kilis'te karbonmonoksit gazından etkilenen 13 kişi hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Kilis'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 13 kişi, tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, dün gece başlayan ve etkisini sürdüren fırtına nedeniyle kent genelinde 13 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Sobadan sızan gazdan zehirlenen 13 kişi, 112 Acil Servisi ekiplerince Kilis Devlet Hastanesinde kaldırıldı.

Tedavisi devam eden kişilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:38 Kaynak: AA
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