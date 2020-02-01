Kilis'te karbonmonoksit gazından etkilenen 15 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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Kilis'te karbonmonoksit gazından etkilenen 15 kişi hastaneye kaldırıldı
7 saat önce
Kilis'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 15 kişi, tedavi altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 09:54 Kaynak: AA
Kilis'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 15 kişi, tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, iki gündür etkisini sürdüren fırtına nedeniyle kent genelinde 15 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Sobadan sızan gazdan zehirlenen 15 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavisi devam eden kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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