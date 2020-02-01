Kilis'te karbonmonoksit gazından etkilenen 15 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Tedavisi devam eden kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, iki gündür etkisini sürdüren fırtına nedeniyle kent genelinde 15 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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