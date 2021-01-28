Kilis'te, karbonmonoksit gazından zehirlenen çift öldü

KİLİS'te, gece yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Fethi (74) ve Fatime Özden (55) çifti, yaşamını yitirdi.

Deveciler Mahallesinde yaşayan Fethi Özden ve eşi Fatime Özden'den haber alamayan yakınları eve gitti. İçeri giren yakınları Özden çiftini, hareketsiz yatarken bulunca sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Özden çiftinin, yaşamını yitirdiği saptandı. Cumhuriyet Savcısı nezaretinde yapılan ilk incelemede, çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan çiftin cansız bedenleri, yapılan inceleme sonrası otopsi için Adlı Tıp Kurumu'na kaldırıldı.