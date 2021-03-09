Kilis'te karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Kilis'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Kanuni Sultan Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Sert'e (48) ulaşamayan yakınları evine gitti.
Sert'in odada hareketsiz yattığını gören yakınları durumu sağlık ve polis ekiplerini bildirdi.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Sert'in hayatını kaybettiğini tespit etti.
Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen Sert'in cenazesi, Kilis Devlet Hastanesi morgundaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
Kaynak: AA
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