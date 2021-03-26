Kilis'te karbonmonoksitten zehirlenen kişi öldü, karısı tedavi altına alındı - Son Dakika

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, çiftin sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendiğini tespit etti.

Eve giren ve çiftin odada hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu sağlık ve jandarma ekiplerini bildirdi.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Bulamaçlı köyünde yaşayan Halil (76) ve Bedia Kesici'ye (70) ulaşamayan yakınları çiftin evine gitti.

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