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Kilis'te karla mücadele devam ediyor - Son Dakika

Kilis'te karla mücadele devam ediyor

24.01.2022 23:03

Kilis'te karla mücadele devam ediyor Kilis'te, kar ile mücadele aralıksız sürerken, tuzlama çalışmaları da devam ediyor.

Kilis'te karla mücadele devam ediyor

KİLİS - Kilis'te, kar ile mücadele aralıksız sürerken, tuzlama çalışmaları da devam ediyor.

Kilis Belediyesi tarafından Kent merkezinde 3 gündür aralıklarla etkili olan karla mücadele kapsamında ana güzergahlar tamamen açıldı. Sokaklar, kaldırımların tuzlama çalışmaları da aralıksız bir şekilde sürüyor.

Kilis İl Özel İdaresi tarafından Merkez ilçe, Polateli, Musabeyli, Elbeyli ilçesine bağlı köylerde dün karla mücadele kapsamında 201 yerleşim biriminin tamamı açılmıştı. Dün geçe başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 63 köyün yolunun açma çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı. Kapalı olan 25 köyün yolunun ise bugün öğle saatlerine kadar açılması planlanıyor.

Kilis'te karla mücadele devam ediyor
Kilis'te karla mücadele devam ediyor
Kilis'te karla mücadele devam ediyor

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Kilis Belediyesi, Kilis, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kilis'te karla mücadele devam ediyor - Son Dakika


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