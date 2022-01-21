Kilis'te karne alan öğrencilerden can dostlara mama hediyesi - Son Dakika

Kilis'te, yarıyıl tatili dolayısıyla karne heyecanı yaşayan öğrenciler, karne heyecanının ardından sokakta yaşayan hayvanlara mama dağıttı.

Kentte, 185 okulda 55 bin öğrenci karne aldı. Hürriyet İlkokulu öğrencileri önce müzik eşliğinde sınıfta eğlendi, ardından öğretmenler öğrencilere karnelerini dağıttı.

Öğrenciler, karnelerini aldıktan sonra kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için aldıkları mamaları okul çevresindeki parka bıraktı.

Öğretmen Murat Kuzey, AA muhabirine, tüm okulun projelerine destek verdiklerini belirtti.

Öğrencilerin kendi harçlıklarından biriktirdikleri paralarla sokak hayvanlarına soğuk kış gününde mama aldıklarını anlatan Kuzey, "Öğrencilerim, kartonlara afişler hazırladılar, sonra o afişlerle sınıfları gezip projelerini tanıttılar. Arkadaşlarından öğrencilerim bir miktar para topladılar. O paralarla da mama alındı. Çocuklar, karneyle önce kendileri mutlu oldu, sonra sokak hayvanlarını mutlu ettiler." diye konuştu.

4. sınıf öğrencisi Mehmet İhsan Dölek de sokak hayvanlarına mama dağıttıklarını aktararak, "Biz karnelerimizle mutlu olduk. Evimizde sıcak yerlerimizde uyurken kedilerin soğuk yerlerde üşüyüp ölmemeleri için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.