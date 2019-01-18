Son Dakika Haberleri: Kilis'te Karne Alan Öğrencilere Bisiklet Hediye Edildi

Kilis'te Karne Alan Öğrencilere Bisiklet Hediye Edildi

1 saat önce

KİLİS Belediyesi tarafından başlatılan '15 bin eve 15 bin bisiklet' kampanyası kapsamında karne hediyesi olarak çocuklara 500 bisiklet dağıtıldı.

Kilis'te Karne Alan Öğrencilere Bisiklet Hediye Edildi, System.String[]
KİLİS Belediyesi tarafından başlatılan '15 bin eve 15 bin bisiklet' kampanyası kapsamında karne hediyesi olarak çocuklara 500 bisiklet dağıtıldı. 

7 Aralık stadında düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Hasan Kara, "Bugünde çocuklarımıza Karne hediyesi olarak Bisiklet dağıtımına devam ediyoruz. Bugün sevinçli bir günümüz Çocuklar Karnelerini aldı Karneye hediye lazım ne demişler dedelerimiz sabreden derviş muradına ermiş. Birileri laf konuşur birileri icraat yapar biz icraat yapıyoruz ve sözümüzün arkasındayız. 15 bin eve 15 bin bisiklet kampanyamız devam ediyor. Bu hafta sadece 2 bin, bir haftada 2 bin bisiklet dağıtıyoruz. Bugün karneyi aldılar karnede zayıf olmayacak, zayıf olanlar varsa ikinci dönem zayıf getirmeyecek, zayıf olan teşekkür, teşekkür alanlarda taktir alacak ve yakınlarınızda sigara içenlere sigarayı bıraktıracaksınız" dedi.

Kilis Valisi Recep Soytürk ise, "Sevgili öğrenciler bugün karneleri aldık başkanımızda bisikletleri hazırladı ama çok şart koydu, karnede takdir olacak, sigarayı bıraktıracak. Tebrik ediyorum çok güzel bir uygulama. Herkesi tebrik ediyorum bundan sonra daha çok çalışacağız çünkü çalışmaya ihtiyacımız var. Günde 2 saat mi çalışıyoruz 3 saat çalışacağız. Biz Kilis olarak daha ileriye gitmek istiyoruz daha farklı olmak istiyoruz" diye konuştu

Konuşmaların ardından öğrencilere bisiklet dağıtıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 08:24 Kaynak: DHA

Hasan Kara, Aralık, Kilis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li Senatör Graham'a Münbiç'te Verilen Sözlerin Tutulmadığını Söyledi 773 Milyon Mail Adresi Sızdırıldı, E-posta Uygulamalarını Kullananlar Tehlikede!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fazıl Say'ın Konserine Katıldı ABD, Suriye'ye Hava Saldırısı Düzenledi: Çok Sayıda Ölü Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 21:55:37. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kilis'te Karne Alan Öğrencilere Bisiklet Hediye Edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]