Son Dakika Haberleri: Kilis'te kaybolan 3 yaşındaki çocuk bulunup ailesine teslim edildi
Son Dakika Güncel Kilis'te kaybolan 3 yaşındaki çocuk bulunup ailesine teslim edildi

Kilis'te kaybolan 3 yaşındaki çocuk bulunup ailesine teslim edildi

7 saat önce

Kilis'te kaybolan 3 yaşındaki Sabiha Nur Ateş, jandarma ekiplerince bulunup ailesine teslim edildi.

Kilis'te kaybolan 3 yaşındaki çocuk bulunup ailesine teslim edildi, System.String[]

Kilis'te kaybolan 3 yaşındaki Sabiha Nur Ateş, jandarma ekiplerince bulunup ailesine teslim edildi.

Kilis'e bağlı Musabeyli ilçesi Balıklı köyünde zeytin hasadı yapan Metin Ateş ve ailesi kızları Sabiha Nur Ateş'in kaybolduğunu fark edip aramaya başladı.

Bu sırada zeytin hasadı yapan Bayram Cerit, bahçesinde yürüyen bir çocuktan şüphelenerek jandarma ekiplerine haber verdi. Bahçeye gelen jandarma ekipleri Sabiha Nur Ateş'i de yanlarına alarak ailesini arama çalışmalarına başladı.

Jandarma ekipleri, Balıklı köyü çevresindeki arazide yaptığı arama çalışması sonucunda çocuğun ailesini buldu.

Ekipler, sağlık durumu iyi olan çocuğu ailesine teslim etti.

Musabeyli, Jandarma, Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 01:56 Kaynak: AA
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