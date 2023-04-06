Cansız bedeni kuyuda bulunan 9 yaşındaki kızın sır dolu ölümüyle ilgili gözaltı sayısı 2'ye çıktı

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Okçular Mahallesi'nde Selvili Medrese Sokak'ta oturan Suriyeli ailenin 9 yaşındaki kızları Gina Mercimek'i bulmak için başlatılan çalışma kapsamında, aynı sokakta bulunan H.B'ye ait 2 katlı evin avlusundaki su kuyusunda arama çalışması yapıldı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekibi, kuyudaki suyu tahliye etti.

CANSIZ BEDENİ 12 METRELİK KUYUDAN ÇIKARILDI

Suyun kuyudan çekilmesinin ardından, kız çocuğunun cesedi bulundu. Ceset, yaklaşık 12 metrelik kuyudan çıkarıldı. Kız çocuğunun boynuna briket bağlandığı da öğrenildi. Küçük kızın cesedi, otopsi için Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

EVİN SAHİBİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Polis ekipleri, ev sahibi şüpheli H.B'yi, Ekrem Çetin Mahallesi'nde kovalamaca sonucu yakaladı. Öte yandan, olayı duyan ve şüpheli H.B'ye tepki göstermek isteyen bir grup, Beşevler Polis Merkezi Amirliği önüne geldi. İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, şüpheliye tepki gösterenleri sakinleştirdi. Kalabalık daha sonra dağıldı.

GÖZALTI SAYISI 2'YE ÇIKTI

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında olaya ilişkin A.A. da gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemi sürüyor.