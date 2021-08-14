Kilis'te kaybolan buzağıları jandarma buldu - Son Dakika

Kilis'in Polateli ilçesinde kaybolan 2 buzağı, jandarma ekiplerince bulundu.
İlçeye bağlı Yeniyapan köyünde yaşayan Şevket Koç, gece saatlerinde ahırdan 2 buzağının kaçtığını fark etmesi üzerine arama çalışması başlattı.
İki günlük uğraş sonucunda buzağılarını bulamayan Koç, İlçe Jandarma Komutanlığına başvurdu.
Jandarma ekipleri, bölgede yaptıkları aramalar sonucunda buzağıları Güvenli köyü sınırları içerisinde buldu.
Buzağılarına kavuşan Koç, jandarma ekiplerine teşekkür etti.
Kaynak: AA
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