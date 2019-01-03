Son Dakika Haberleri: Kilis'te Kaza Kurşunu ile Şehit Olan Asker Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kilis'te Kaza Kurşunu ile Şehit Olan Asker Son Yolculuğuna Uğurlandı

1 saat önce

Kilis'te Darmık Hudut Karakolu'nda silahının ateş alması sonucu şehit olan Piyade Er Can Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı.

Kilis'te Kaza Kurşunu ile Şehit Olan Asker Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Kilis'te Darmık Hudut Karakolu'nda silahının ateş alması sonucu şehit olan Piyade Er Can Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı. Düzenlenen törende şehidin babası güçlükle ayakta dururken, yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Kilis'te 1. Hudut Alay Komutanlığına bağlı Gülbaba Piyade Hudut Taburu Darmık Hudut Karakolu'nda görev yapan ve terhisine üç gün kala kaza kurşunu ile şehit olan Can Yılmaz, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehit asker için Pendik 15 Temmuz Şehitler Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Sancaktepe Belediye Başkanı İsmal Erdem, Sancaktepe Belediye Başkan adayı Şeyma Döğücü, şehidin babası Yusuf Yılmaz, annesi Songül Yılmaz, kardeşi Kadir Yılmaz'ın yanı sıra çok sayıda asker ve vatandaş katıldı. Tören sırasında güçlükle ayakta duran baba Yusuf Yılmaz yakınları tarafından tutuldu. Can Yılmaz, okunan dua ve kılınan cenaze namazının ardından askerlerin omuzunda cenaze aracına taşındı. Şehit asker Samandıra Mezarlığı'nda toprağa verildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:45 Kaynak: İHA

Can Yılmaz, Kilis, 3. Sayfa
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