Kilis'te kaza! Otomobil ile TIR çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Kilis'te kaza! Otomobil ile TIR çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

Kilis'te TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle Kilis-Hatay karayolu bir süre çift yönlü ulaşıma kapandı.

Sabah saatlerinde Kilis- Hatay karayolunun 17'nci kilometresinde meydana gelen kazada Kilis yönüne gelen M.E. yönetimindeki 06 FY 1056 plakalı TIR, karşı yönden gelen henüz kimliği tespit edilemeyen 79 AAP 065 plakalı otomobille çarpışıp devrildi. 4 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNİ EKİPLER ÇIKARDI Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine güvenlik güçleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler tarafından otomobilden çıkarılan 4 kişinin yaşamını yitirdikleri belirlendi. YOL BİR SÜRE TRAFİĞE KAPANDI Yaralanan araç sürücüleri ise ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle Kilis-Hatay karayolu çift yönlü ulaşıma kapandı. Araçların yoldan kaldırılması ve ölen 4 kişinin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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