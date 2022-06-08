İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde araması olan şahısların yakalanması için operasyon düzenledi. Mayıs ayı içerisinde yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan araması bulunan 107 şüpheli yakalandı. İşlemlerinin ardından 3 yıldan 15 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 28 hükümlü cezaevine teslim edildi. 79 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - KİLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Güncel › Kilis'te arama kararı bulunan 107 kişi yakalandı - Son Dakika

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