Kilis'te arama kararı bulunan 107 kişi yakalandı - Son Dakika
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Kilis'te arama kararı bulunan 107 kişi yakalandı

08.06.2022 12:19
Kilis'te arama kararı bulunan 107 kişi yakalandı

Kilis'te polis, aralarında hükümlülerinde bulunduğu yakalama kararı olan 107 kişi gözaltına alındı.

Kilis'te polis, aralarında hükümlülerinde bulunduğu yakalama kararı olan 107 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde araması olan şahısların yakalanması için operasyon düzenledi. Mayıs ayı içerisinde yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan araması bulunan 107 şüpheli yakalandı. İşlemlerinin ardından 3 yıldan 15 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 28 hükümlü cezaevine teslim edildi. 79 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - KİLİS

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kilis'te arama kararı bulunan 107 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kilis'te arama kararı bulunan 107 kişi yakalandı - Son Dakika
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