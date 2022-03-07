Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı

07.03.2022 10:33
Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı

Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Öncüpınar ve Demirışık köylerine düzenlenen operasyonda "uyuşturucu madde ticareti yapma ve kullanma" suçlarından 10 yıl 1'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulan A.Ö, R.Ç. ve Ö.A. saklandıkları bağ evinde yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı

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Jandarma, JASAT, Kilis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika


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