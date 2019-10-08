Son Dakika Haberleri: Kilis'te kişi başına günlük 215 litre su tüketiliyor
Son Dakika Güncel Kilis'te kişi başına günlük 215 litre su tüketiliyor

Kilis'te kişi başına günlük 215 litre su tüketiliyor

21 dakika önce

Kilis'teki ev ve iş yerlerinde kişi başına günlük ortalama 215 litre su tüketildiği bildirildi.

Kilis'te kişi başına günlük 215 litre su tüketiliyor, System.String[]

Kilis'teki ev ve iş yerlerinde kişi başına günlük ortalama 215 litre su tüketildiği bildirildi.


Kilis'teki 4 belediyenin 1'inde arıtma tesisi olduğu bulunurken, Belediyelerin hepsi içme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verdi. Toplam çekilen su miktarı 8 milyon 329 bin metreküp olurken kaynak 703 bin metreküp olarak gerçekleşti. Barajlardan çekilen su miktarı ise 3 milyon 680 bin metretüp oldu. Kişi başı çekilen günlük ortalama su miktarı 215 litre oldu. Kilis'teki abone sayısı 25 bin olurken dağıtılan su miktarı 4,5 milyon metreküp oldu. - KİLİS

Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:43 Kaynak: İHA
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