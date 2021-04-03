Kilis'te kısıtlama sessizliği - Son Dakika

Kilis'te kısıtlama sessizliği

03.04.2021 13:43

Kilis'te kısıtlama sessizliğiKİLİS'te işlek caddeler ve meydanlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kaldı.

Kilis'te kısıtlama sessizliği

KİLİS'te işlek caddeler ve meydanlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kaldı.

Kent genelinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü cadde ve meydanlarda sessizlik hakim oldu. Kısıtlama kapsamında denetim yapan polis ekipleri ise trafikteki araçları durdurarak, sürücü ve yolcuların izin belgelerini kontrol etti. İzin belgesi olmayanlara cezai işlem uygulandı.

Kilis'te kısıtlama sessizliği
Kilis'te kısıtlama sessizliği
Kilis'te kısıtlama sessizliği
Kilis'te kısıtlama sessizliği
Kilis'te kısıtlama sessizliği
Kilis'te kısıtlama sessizliği

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kilis'te kısıtlama sessizliği - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bugün Hatay maçına önemli eksiklerle çıkacak Galatasaray'da, Fatih Terim'den son konuşma: Bu maçı benim için kazanacaksınız Bugün Hatay maçına önemli eksiklerle çıkacak Galatasaray'da, Fatih Terim'den son konuşma: Bu maçı benim için kazanacaksınız HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul: Gergerlioğlu'nun sağlık durumuna göre cezaevine gidip gitmeyeceğini bilemiyoruz HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul: Gergerlioğlu'nun sağlık durumuna göre cezaevine gidip gitmeyeceğini bilemiyoruz Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları Genç kadın verdiği kilolardan sonra bambaşka biri oldu! Onu reddeden erkekler şimdilerde kapısında yatıyor Genç kadın verdiği kilolardan sonra bambaşka biri oldu! Onu reddeden erkekler şimdilerde kapısında yatıyor Başkan Ahmet Ağaoğlu, geçen sezon satışı gerçekleşmeyen Uğurcan Çakır için bekledikleri teklifin ulaştığını bildirdi Başkan Ahmet Ağaoğlu, geçen sezon satışı gerçekleşmeyen Uğurcan Çakır için bekledikleri teklifin ulaştığını bildirdi Görüntüyü AK Partili Metin Külünk paylaştı! Alman polisi, 66 yaşındaki Türk vatandaşını böyle vurdu Görüntüyü AK Partili Metin Külünk paylaştı! Alman polisi, 66 yaşındaki Türk vatandaşını böyle vurdu Oyuncu olma hayaliyle İstanbul'a gelen genç kadın evinde ölü bulundu Oyuncu olma hayaliyle İstanbul'a gelen genç kadın evinde ölü bulundu Bir garip olay! Kanalizasyon hattında yüzlerce bozulmuş ayran bulundu Bir garip olay! Kanalizasyon hattında yüzlerce bozulmuş ayran bulundu
Canlı yayını izleyenler Canlı yayını izleyenler "Bu nasıl kısıtlama?" sorusunu sormadan edemedi         
14:28
Denizdeki çekilme endişelendirdi; uzmanından açıklama geldi: Korkulacak bir durum yok, mevsimsel Denizdeki çekilme endişelendirdi; uzmanından açıklama geldi: Korkulacak bir durum yok, mevsimsel         
13:37
İngiltere'de AstraZeneca aşısı olan yedi kişi kan pıhtılaşması nedeniyle yaşamını yitirdi İngiltere'de AstraZeneca aşısı olan yedi kişi kan pıhtılaşması nedeniyle yaşamını yitirdi         
13:18
Peçeli dansı yüzünden işinden olan Hande Sarıoğlu, bu sefer de yeni kanalında göbek attı Peçeli dansı yüzünden işinden olan Hande Sarıoğlu, bu sefer de yeni kanalında göbek attı         
12:40
"Eğlence sahnesi çekeceğiz" denilerek düzenlenen 500 kişilik partiye baskın! Korkudan tel çitlere aldırmadan ağaçlık alana kaçtılar         
12:26
İntihar ettiği düşünülen kaymakam, ölmeden önce dostlarından helallik istemiş İntihar ettiği düşünülen kaymakam, ölmeden önce dostlarından helallik istemiş         
11:55
İzmir'de kaçak kazı sırasında manastır ve 1500 yıllık mozaik bulundu İzmir'de kaçak kazı sırasında manastır ve 1500 yıllık mozaik bulundu         
11:47
İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay olayında 3. kadın her şeyi anlattı: Ona abi diyordum bir anda aynı evde yaşamaya başladık İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay olayında 3. kadın her şeyi anlattı: Ona abi diyordum bir anda aynı evde yaşamaya başladık         
11:31
Ertem Şener, Fenerbahçe'nin şampiyonlukları hakkındaki açıklamaları sonrası sosyal medyada taraftarların hedefi oldu Ertem Şener, Fenerbahçe'nin şampiyonlukları hakkındaki açıklamaları sonrası sosyal medyada taraftarların hedefi oldu         
11:11
Nihat Doğan, Gergerlioğlu'nun gözaltına alındığı anın videosunu paylaştı: Demokrasiye kara bir leke daha sürüldü Nihat Doğan, Gergerlioğlu'nun gözaltına alındığı anın videosunu paylaştı: Demokrasiye kara bir leke daha sürüldü         
10:32
Salgında kazancı düşen esnafın umudu Ramazan Salgında kazancı düşen esnafın umudu Ramazan         
10:04
Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Yolu trafiğe kapattı, pompalı tüfeği peş peşe ateşledi Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Yolu trafiğe kapattı, pompalı tüfeği peş peşe ateşledi         
09:54
Altınlarını satıp kooperatif kuran kadınlar, şimdi siparişlere yetişemiyor Altınlarını satıp kooperatif kuran kadınlar, şimdi siparişlere yetişemiyor         
09:40
Soğuk havaya aldırış etmeyen Serenay Sarıkaya iç çamaşırsın kıyafetiyle dışarı çıktı Soğuk havaya aldırış etmeyen Serenay Sarıkaya iç çamaşırsın kıyafetiyle dışarı çıktı         
08:36
19 yaşındaki genç, tüfekle intihar etti 19 yaşındaki genç, tüfekle intihar etti         
19:47
Avustralyalı kadın boksör Ebanie Bridges, erkek hayranlarına giydiği çorapları satarak zengin oldu Avustralyalı kadın boksör Ebanie Bridges, erkek hayranlarına giydiği çorapları satarak zengin oldu         
18:28
AK Partili vekilin lüks arabasını gören Edirneliler fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı AK Partili vekilin lüks arabasını gören Edirneliler fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı         
17:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2021 15:14:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kilis'te kısıtlama sessizliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei